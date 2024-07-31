Tayfun Bayındır: 'Mourinho bence Krunic'in biletini kesti'

Milliyet yazarı Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'nin Lugano'yu Kadıköy'de 2-1 yenip tur atladığı mücadeleyi köşesinde kaleme aldı.
Bayındır'ın, Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Rade Krunic ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.
İşte o açıklamalar;
"BENCE KRUNIC'İN BİLETİNİ KESTİ"
"Sanırım tüm Fenerbahçeliler anlamakta zorluk çekmişlerdir. "İsmail varken Krunic nasıl oynuyor" diye birbirlerine sormuşlardır. Devrede oyuncu değiştirmeyi çok sevmeyen Mourinho bence Krunic'in biletini kesti. Elbette Fred'e bir yardımcı gerekiyor. Ya adı geçen oyunculardan birini Lille maçına kadar transfer edeceksiniz, ya da o bölgenin hazır ismi İsmail'e formasını vereceksiniz.
Unutmayalım, Lille bu Lugano'dan en az iki gömlek daha iyi bir takım."
Bayındır'ın, Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Rade Krunic ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.
İşte o açıklamalar;
"BENCE KRUNIC'İN BİLETİNİ KESTİ"
"Sanırım tüm Fenerbahçeliler anlamakta zorluk çekmişlerdir. "İsmail varken Krunic nasıl oynuyor" diye birbirlerine sormuşlardır. Devrede oyuncu değiştirmeyi çok sevmeyen Mourinho bence Krunic'in biletini kesti. Elbette Fred'e bir yardımcı gerekiyor. Ya adı geçen oyunculardan birini Lille maçına kadar transfer edeceksiniz, ya da o bölgenin hazır ismi İsmail'e formasını vereceksiniz.
Unutmayalım, Lille bu Lugano'dan en az iki gömlek daha iyi bir takım."