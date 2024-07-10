Boston Celtics'in süperstarı Jayson Tatum, kariyeri boyunca Boston'da oynamak istediğini söyledi.



Bu yaz Celtics'le kontratını beş yıllığı 313,9 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatan Tatum, bu anlaşmanın kendisini NBA'de bildiği tek takımda tutmanın bir başka adımı olmasını umduğunu ifade etti:



"İstendiğimi hissetmek benim için önemli ve onlar da benim uzun süre burada olmamı istiyorlar. Tüm kariyerimi burada geçireceğim ve taraftarlara, şehre ve organizasyona büyük bir sevgi besliyorum. Bildiğiniz gibi daha yeni bir şampiyonluk kazandık ve elimden geldiğince çok kazanmaya uğraşmak istiyorum."



2023-24 sezonunda 74 maçta 26,9 sayı, 8,1 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakalayan Tatum, kariyerinde beşinci kez All-Star seçilmiş ve ilk NBA şampiyonluğunu elde etmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU