Tarık Biberovic: 'Kazanacağımızı düşünüyordum'

Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Tarık Biberovic, Final Four'da Panathinaikos'a 73-57 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Biberovic, "Diyebileceğim bir şey yok. Sezon böyle bittiği için çok üzgünüm. Kazanacağımızı düşünüyordum, ne diyeceğimi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Tarık, 4 sayı 2 asist ve 2 ribauntluk performansıyla beklentilerin altında kaldı.

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