Taraftardan pres başladı; "Come to Beşiktaş"

Beşiktaşlı taraftarlar, Kolombiyalı Neymar olarak adlandırılan ve uzun süre siyah-beyazlıların görüşme halinde olduğu Jorge Carrascal'a internet üzerinden "Come To Beşiktaş" mesajları atmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Taraftardan pres başladı; 'Come to Beşiktaş'
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27 Mayıs 2020 13:09
Adı uzun süre Fiorentina ile beraber Beşiktaş'la anılan ancak daha sonra Juventus'un araya girmesiyle iddiaların sessizliğe gömüldüğü Jorge Carrascal için siyah-beyazlı taraftarlar umudunu kesmedi.

Önceki gün (25 Mayıs) 22 yaşına giren Kolombiyalı Neymar Instagram hesabından River Plate logolu pastayı keserken, Beşiktaşlı taraftarlar ise "come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet etti.

Jorge Carrascal takımı River Plate ile bu sezon 10 resmi maça çıktı. Kolombiyalı 10 numara bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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