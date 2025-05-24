Taraftar tepkisi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık fırtınası

'de kaçan şampiyonluğun ardından taraftarlar,

Yaz aylarında takıma veda etmek isteyen isimlerin başında sözleşmeleri biten

ile

geliyor. Bu iki yıldızın dışında ise; son maçta ıslıklanan Youssef En-Nesyri var. Nesyri gibi takımdan ayrılmak isteyen diğer isimler;

,

ve kaleci

. Bu oyuncuların da yönetimle görüştüğü ve kararlarını bildirdikleri belirtildi. Yönetim, yaz aylarında teklifleri değerlendirecek.