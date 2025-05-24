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Taraftar tepkisi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık fırtınası

Eyüpspor maçında yaşanan protestoların ardından Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Dzeko ve Tadic'in yanı sıra En-Nesyri, Fred, Szymanski ve Livakovic de takımdan ayrılmak istediklerini yönetime iletti.

calendar 24 Mayıs 2025 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 10:29
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Sporx.com
Taraftar tepkisi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık fırtınası
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Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğun ardından taraftarlar, Eyüpspor maçında hem yönetimi hem de futbolcuları protesto etti. Özellikle En-Nesyri'nin golünden sonra yaşanan ıslıklamalar futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattı. Özellikle yabancı futbolcuların birçoğunun bu yaşananlara anlam veremediği ve tepkilerden olumsuz etkilendiği belirtildi. Öyle ki bazı isimler de takımdan ayrılma kararı aldı.

Yaz aylarında takıma veda etmek isteyen isimlerin başında sözleşmeleri biten Dzeko ile Tadic geliyor. Bu iki yıldızın dışında ise; son maçta ıslıklanan Youssef En-Nesyri var. Nesyri gibi takımdan ayrılmak isteyen diğer isimler; FredSebastian Szymanski ve kaleci Dominik Livakovic. Bu oyuncuların da yönetimle görüştüğü ve kararlarını bildirdikleri belirtildi. Yönetim, yaz aylarında teklifleri değerlendirecek.

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