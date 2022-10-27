Tamer Tuna ve İbrahim Toraman'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı gündeme gelen Tamer Tuna ve İbrahim Toraman'dan açıklama geldi. İşte iki ismin o sözleri...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tamer Tuna ve İbrahim Toraman'dan Beşiktaş açıklaması
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27 Ekim 2022 15:44
İkinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'in yardımcılıklarını kimin yapacağı da merak konusu oldu. Beşiktaş'ta görev alacağı iddia edilen Tamer Tuna ve İbrahim Toraman'dan bu konuda açıklama geldi.

TAMER TUNA: "ANTRENÖRLÜK İSTEMİYORUM"

Kartal'da Şenol Güneş ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Tamer Tuna, "Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le başarılı günlerimiz oldu. Hoca ile diyaloğumuz hala iyi bir şekilde devam ediyor. Ancak; ben antrenör olmayı düşünmüyorum. Futbol hayatıma teknik direktör ya da farklı bir rolde devam etmeyi hedefliyorum" dedi.

TORAMAN'DAN YEŞİL IŞIK: "BEŞİKTAŞ EVİM"

Beşiktaş formasıyla 1 Lig, 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan İbrahim Toraman ise "Ne Beşiktaş yönetimi ne de Şenol Güneş cephesinden herhangi bir telefon almadım. Ancak; teklif alırsam seve seve çalışmak isterim. Beşiktaş benim evim. Futbolculuk döneminde büyük başarılar yaşadığım kulübe teknik ekipte yer alarak da hizmet etmeyi isterim" açıklamasında bulundu.

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