Takımların 'Süper Lig' kariyeri

Süper Lig'in 66 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, iki ekip ise tarihinde ilk kez bu kulvarda ter dökecek.
1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
ikas Eyüpspor ve Bodrum FK'nin ilk kez yer alacağı ligde 19 ekibin, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
- Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Rams Park (52 bin 468)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
- Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Jose Mourinho
Stadı: Ülker (47 bin 544)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
- Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Hasan Arat
Teknik direktör: Giovanni van Bronckhorst
Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 445)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
- Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Stadı: Şenol Güneş Spor Kompleksi (41 bin 131)
Sezon: 51. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
- Samsunspor
Kuruluş yılı: 1965
Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah
Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım
Teknik direktör: Thomas Reis
Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 919)
Sezon: 32. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)
-Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen
Teknik direktör: Stanimir Stoilov
Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)
Sezon: 31. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
- Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Sinan Boztepe
Teknik direktör: Alex de Souza
Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)
Sezon: 29. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
- Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Ali Çamlı
Teknik direktör: Burak Yılmaz
Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)
Sezon: 29. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
- Konyaspor
Kuruluş yılı: 1922
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ömer Korkmaz
Teknik direktör: Ali Çamdalı
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)
Sezon: 24. sezonu
En iyi derecesi: 3. (İki kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)
- Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: İbrahim Turgut
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe-2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
- Adana Demirspor
Kuruluş yılı: 1940
Renkleri: Mavi-lacivert
Kulüp başkanı: Murat Sancak
Teknik direktör: Michael Valkanis
Stadı: Yeni Adana (30 bin 960)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)
- Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç
Teknik direktör: Sami Uğurlu
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)
- Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Bahattin Eken
Teknik direktör: Bülent Uygun
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 734)
Sezon: 19. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
- İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 17. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-2 (Adana Demirspor)
- Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Fatih Tekke
Stadı: Gain Park (9 bin 789)
Sezon: 9. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor)
- Gaziantep FK
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Memik Yılmaz
Teknik direktör: Selçuk İnan
Stadı: Kalyon (30 bin 320)
Sezon: 6. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
- Hatayspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-beyaz
Kulüp başkanı: Levent Mıstıkoğlu
Teknik direktör: Özhan Pulat
Stadı: Mersin (25 bin)
Sezon: 5. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 12.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)
- Eyüpspor
Kuruluş yılı: 1919
Renkleri: Eflatun-sarı
Kulüp başkanı: Murat Özkaya
Teknik direktör: Arda Turan
Stadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.
- Bodrum FK
Kuruluş yılı: 1931
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Fikret Öztürk
Teknik direktör: İsmet Taşdemir
Stadı: Bodrum İlçe (3 bin 925)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.
1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
ikas Eyüpspor ve Bodrum FK'nin ilk kez yer alacağı ligde 19 ekibin, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
- Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Rams Park (52 bin 468)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
- Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Jose Mourinho
Stadı: Ülker (47 bin 544)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
- Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Hasan Arat
Teknik direktör: Giovanni van Bronckhorst
Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 445)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
- Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Stadı: Şenol Güneş Spor Kompleksi (41 bin 131)
Sezon: 51. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
- Samsunspor
Kuruluş yılı: 1965
Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah
Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım
Teknik direktör: Thomas Reis
Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 919)
Sezon: 32. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)
-Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen
Teknik direktör: Stanimir Stoilov
Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)
Sezon: 31. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
- Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Sinan Boztepe
Teknik direktör: Alex de Souza
Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)
Sezon: 29. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
- Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Ali Çamlı
Teknik direktör: Burak Yılmaz
Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)
Sezon: 29. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
- Konyaspor
Kuruluş yılı: 1922
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ömer Korkmaz
Teknik direktör: Ali Çamdalı
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)
Sezon: 24. sezonu
En iyi derecesi: 3. (İki kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)
- Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: İbrahim Turgut
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe-2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
- Adana Demirspor
Kuruluş yılı: 1940
Renkleri: Mavi-lacivert
Kulüp başkanı: Murat Sancak
Teknik direktör: Michael Valkanis
Stadı: Yeni Adana (30 bin 960)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)
- Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç
Teknik direktör: Sami Uğurlu
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)
- Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Bahattin Eken
Teknik direktör: Bülent Uygun
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 734)
Sezon: 19. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
- İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 17. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-2 (Adana Demirspor)
- Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Fatih Tekke
Stadı: Gain Park (9 bin 789)
Sezon: 9. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor)
- Gaziantep FK
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Memik Yılmaz
Teknik direktör: Selçuk İnan
Stadı: Kalyon (30 bin 320)
Sezon: 6. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
- Hatayspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-beyaz
Kulüp başkanı: Levent Mıstıkoğlu
Teknik direktör: Özhan Pulat
Stadı: Mersin (25 bin)
Sezon: 5. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 12.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)
- Eyüpspor
Kuruluş yılı: 1919
Renkleri: Eflatun-sarı
Kulüp başkanı: Murat Özkaya
Teknik direktör: Arda Turan
Stadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.
- Bodrum FK
Kuruluş yılı: 1931
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Fikret Öztürk
Teknik direktör: İsmet Taşdemir
Stadı: Bodrum İlçe (3 bin 925)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.
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