Tahsin Tam: 'İkinci yarı negatif geçti'

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktör Tahsin Tam, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sergiledikleri mücadeleden ötürü oyuncularını tebrik etti.Maçta kendileri açısından iki farklı 45 dakika olduğunu belirten Tam,diye konuştu.Hakemin bütün takdir hakkını Çorum FK'den yana kullandığı yorumuna katılmadığını ifade eden Tam,ifadelerini kullandı.Tam, maçı derinlemesine değerlendireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: