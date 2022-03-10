Tahir Kıran: 'Kararı destekliyoruz'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Merkez Hakem Kurulu tarafından 12 hakem için karar için açıklamada bulundu.



Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklama yapan Kıran, "Rizespor olarak fikrimiz, MHK'nin teklif edip, federasyonun yürürlüğe getirdiği hakemler konusunu destekliyoruz. Federasyon ve MHK'mize desteğiz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır'ı maçlarıma istemesem de 3. bir Dünya Kupası'na gitmesini Türk milleti adına isterdim. Dünyada bizi temsil eden bir hakemimiz olduğu için onunla ilgili kararı çok doğru bulmuyorum. Diğer tüm kararları destekliyorum." dedi.



Alınan kararın cesaretli bir karar olduğunu belirten Karadeniz ekibinin başkanı, "Spekülasyonlarla alakalı da benim bir dahilim yok, olamaz da. İnsanlar sürekli bir algı operasyonu peşindeler. Böyle yapa yapa Türk futbolunu kirlettiler. Yeter artık! Ferhat Bey, çok cesaretli bir karar aldı. Kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zamandır Türk futbolunda alınması gereken bir karardı. Iceberg'in görünen kısmı diye düşünüyorum. Biz destek vereceğiz buna. Genç hakemlerin vereceği hatalı kararlara da ağzımı bile açmayacağım. Ancak kasıt varsa o ayrı." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO