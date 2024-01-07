Tadic'in penaltı rakamları!

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, İstanbulspor maçındaki penaltıyla birlikte ligde 3. kez penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tadic'in penaltı rakamları!
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07 Ocak 2024 17:29
Son güncelleme 07 Ocak 2024 17:32
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, İstanbulspor maçında kullandığı penaltıdan yararlamadı.

Sırp yıldız, 65. dakikada kullandığı penaltıda İstanbulspor kalecisi Alp Arda'yı geçemedi.

Tadic, bu penaltıyla birlikte Süper Lig'de 3. kez penaltı kaçırmış oldu. 35 yaşındaki futbolcu, daha önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında penaltıdan yararlanamamıştı.

Tadic, Avrupa'da ise Spartak Trvana ile oynanan maçta penaltıyı gole çevirememişti.

Fenerbahçe'de toplam 11 kez penaltı noktasına gelen Tadic, 7 kez gol sevinci yaşadı.

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