T-Mac, neden yüzük kazanamadığını bizzat açıkladı

NBA'in eski süperstarlarından Tracy McGrady, kariyerinde bulunduğu takımlarda NBA şampiyonluğu kazanmak için gerekli parçalara sahip olmadığını söyledi.



Golden State Warriors forveti Draymond Green ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda T-Mac, NBA şampiyonluğu kazanmamasının nedeni hakkında oldukça ayrıntılı bir cevap verdi:



"Dünyanın herhangi bir ülkesinde tanınan, ayrıca sokaklarda ve kurumsal dünyada saygı duyulan biriyim. Ama bu konu hakkında şunu söyleyebilirim; şampiyonluk kazanmanız için birçok doğru parçanın yerine oturması gerekiyor.



Oyun tarzımı düşündüğünüzde, çevremde doğru parçalarla bir şampiyonluğa ulaşamaz mıydım? En iyi oyunculardan biriydim. Ama bu parçalara hiç sahip olmadım. İnsanların belli oyuncuların kariyerlerindeki belli dönemleri unutması cidden tuhaf."



McGrady kariyerinde yedi kez All-Star seçilmiş, yedi kez All-NBA kadrolarına girmiş, iki kez sayı kralı olmuş ve sonunda Hall of Fame seçilmiş olsa da, kariyerinin sonraki aşamalarında kendisini bir rol adamı olmaya zorlayan sakatlık problemleriyle uğraşmıştı.



