'de Beşiktaş zaferinin mutluluğu yaşanırken, Dolmabahçe'deki derbiden önemli bir ayrıntı geldi. Sarı-Lacivertli ekibin uzatma dakikalarında 3. golünü ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla atan'yi derbi maçta Milan ve son Serie A şampiyonu Napoli'nin yetkililerinin takip ettiği öğrenildi.Hem Milan hem de Napoli kulüplerinin yetkilileri Szymanski'ye adeta hayran kaldıkları ve oynadığı futbolu kusursuz buldukları ifade edildi. Milan ve Napoli'nin Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe, Szymanski transferinde tok satıcı konumunda ve hiç acelesi yok!Polonyalı yıldızın menajeri ile yaklaşık 2 ay önce yapılan görüşmede kendisine "Tekliflerle ilgilenmiyoruz. Oyuncunun kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey. Teklifler için sezon sonunu bekle" denmişti. Buna karşın Milan ile Napoli arasındaki rekabetin kızışması bu bakımdan teklifin erken gelmesi söz konusu. Özellikle Eljif Elmas ve Kim Min Jae transferi nedeniyle Fenerbahçe kulübü ile iyi ilişkileri olan Napoli'nin Fenerbahçe kulübünün kapısını aracısız olarak direkt çalma ihtimali de yüksek. Görünen o ki sezon sonunda büyük bir kapışma söz konusu olacak.Beşiktaş derbisinde harika bir gole imza atan Sebastian Szymanski 5 kez şut pası verdi. 1 kez top kapan Polonyalı yıldıza 4 kez faul yapıldı. Yakın markaja rağmen yüzde 78 pas yüzdesi ile oynadı.