Szalai'nin halefi: Becao

Kim Min Jae'yi Napoli'ye satmasının ardından savunmanın merkezine Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi transfer eden Fenerbahçe'de, bu bölgeye yeni bir transfer gelebilir.Sarı-lacivertliler, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Attila Szalai'nin satılması durumunda yeni hedefini Udinese forması giyen Rodrigo Becao olarak belirledi.Udinese ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 36 maçta sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.