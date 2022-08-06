Szalai'nin halefi: Becao

Fenerbahçe, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Attila Szalai'nin alternatifini Udinese'den Rodrigo Becao olarak belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Szalai'nin halefi: Becao
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06 Ağustos 2022 10:50
Kim Min Jae'yi Napoli'ye satmasının ardından savunmanın merkezine Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi transfer eden Fenerbahçe'de, bu bölgeye yeni bir transfer gelebilir.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Attila Szalai'nin satılması durumunda yeni hedefini Udinese forması giyen Rodrigo Becao olarak belirledi.

Udinese ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 36 maçta sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.







 
 





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