Svensson: "Mutlu değiliz"

Beşiktaş forması giyen Jonas Svensson, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Svensson: 'Mutlu değiliz'
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23 Ocak 2024 22:14
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, Adana Demirspor beraberliği sonrası görüşlerini aktardı.

Svensson, "Mutlu değiliz. Galip gelmemiz gerekiyordu. Özellikle kırmızıdan sonra kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı. Mutsuzuz!" dedi.

Svensson ayrıca, "Benim için özel bir maçtı. Fazlasıyla değişik duygular yaşadım. Adana Demir'de 2.5 sezon yaşadım. Öncelikle sahada rakiptik bunu belirtmek istiyorum. Maç sonrası dostluğumuz devam eder." sözlerini sarf etti.

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