Suudi Arabistan'dan Kepa'ya teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Chelsea forması giyen Kepa Arrizabalaga için harekete geçti.



Marca'da yer alan habere göre, Al Ittihad'in İspanyol file bekçisine reddedilmesi zor bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Kepa'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktığı ve değerlendirdiği kaydedildi. Kepa'ya yapılan teklife dair rakamlara ise yer verilmedi.



REAL MADRID BELİRSİZLİĞİ!



29 yaşındaki Kepa, geçen sezon Thibaut Courtois'ın sakatlığının ardından Real Madrid'e kiralık olarak transfer olmuştu. Kepa, diğer yedek kaleci Andriy Lunin'in başarılı performansı sonrası İspanyol devinde yedek kalmıştı.



Real Madrid'de bir yıl sözleşmesi kalan Lunin'in yeni kontrat konusunda kulübe bir cevap vermediği ve bu nedenle Kepa'nın Real Madrid'e geri dönmesinin de ihtimaller arasında yer aldığı öne sürüldü.



Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Kepa'nın bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.





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