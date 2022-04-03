Sutopu'nda Galatasaray, Adalar'ı mağlup etti!

Sutopu Spor Toto Süper Lig'de Play-off ve play-out'ta 4 müsabaka oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sutopu'nda Galatasaray, Adalar'ı mağlup etti!
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03 Nisan 2022 01:12
Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.

Güngören Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Play-off

Galatasaray-Adalar Su Sporları Kulübü: 8-7

Kınalıada-ENKA: 2-19

- Play-out

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bodrum Yarımada Su Sporları: 11-7

ODTÜ-Heybeliada: 7-13

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