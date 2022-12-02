Sürat patenci Metehan Atan'ın gözü dünya çapında başarı

Dünya çapındaki organizasyonlarda istediği dereceyi alamayan milli sürat patenci Metehan Atan, aralık ayında Kazakistan'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası başarılı olmayı hedefliyor.



Spora çocuk yaşlarda kayakla atlama branşıyla başlayan 20 yaşındaki milli sporcu, burada yaşadığı sakatlığın ardından arkadaşının tavsiyesiyle sürat patenine yöneldi.



Türkiye şampiyonalarındaki derecelerinin yanı sıra 2019-2020 Dünya Gençler Şampiyonası'nı 23. sırada tamamlayan genç sporcu, Torino'da düzenlenen 2019 ISU Dünya Kupası'nda da 14'üncü oldu.



Kasım ayında ABD ve Kanada'da düzenlenen dünya şampiyonalarına katılamayan milli sporcu, şu ana kadar dünya çapındaki organizasyonlarda istediği dereceyi alamadı.



Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Metehan, 9-11 ile 16-18 Aralık tarihlerinde Kazakistan'daki Dünya Kupası'nın 3. ve 4. ayağında kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.



"Uzun vadeli hedefler için çalışıyoruz"



Milli sporcu Metehan Atan, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır sürat pateni sporunun içerisinde bulunduğunu söyledi.



Aynı zamanda küçük sporcu kardeşlerine örnek olmak istediklerini ve spora teşvik ettiklerini ifade eden Metehan, şunları kaydetti:



"Son dört yıldır dünya kupalarına katılıyorum. Mart ayında Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenen Kısa Kulvar (Short Track) Dünya Şampiyonası'na da katıldım. Orada istediğimi alamamıştım. Bu sezonun ilk yarışında da Kazakistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefimiz inşallah podyum görmek. Zaten uzun süredir bu sporu yapıyorum. Branşımız zaten yeni yeni gelişiyor. Uzun vadeli hedefler için çalışıyoruz. Hiçbir zaman kısa vadeli hedefimiz olmadı. İki yıldır Dünya Kupası için çalışıyordum. İnşallah güzel sonuçlarla geleceğiz."



Olimpiyat sporcusu Furkan Akar ile Avrupa ve dünya gibi zorlu şampiyonalara katılacaklarını anlatan Metehan, "Kasım ayındaki Kanada ve ABD'deki dünya kupalarına katılamadım. Bu benim içimde bir ukde olarak kaldı. Sporcu arkadaşlarımı internet üzerinden canlı izleyerek takip ettim. Bu durum bana büyük bir tecrübe oldu. O pistte olup onlarla birlikte yarışmak isterdim. Nasip değilmiş. İnşallah üçüncü ve dördüncü dünya kupasında bu tecrübelere dayanarak daha güzel bir sonuçlar elde edeceğime inanıyorum." diye konuştu.





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