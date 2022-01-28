Süper Lig teknik direktörlerde gençleşti!

Süper Lig'de sezon başında 52.1 olan teknik adam yaş ortalaması değişiklikler sonucunda 47.2'ye düşerken, tecrübeli isimler yerlerini genç çalıştırıcılara bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig teknik direktörlerde gençleşti!
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28 Ocak 2022 13:46
Süper Lig'de teknik direktör değişiklik sayısı her geçen gün artıyor. Takımlara hoca dayanmazken, şimdiden 14 kulüp 18 isimle yollarını ayırdı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Avrupa'da bir numarada olduğumuz bu alanda Altay, iki hafta içerisinde Mustafa Denizli (72) ve Mert Nobre (41) ile vedalaştı. Alanyaspor; Bülent Korkmaz'ı (53) göndermeyi uygun bulurken, Antalyaspor'da Ersun Yanal (60) görevini bıraktı. Ayrılıklar sonucunda teknik adamların yaş ortalaması da düşüş gösterdi.

SÜPER LİG GENÇLEŞTİ

Sezon başında 52.1 olan değer, 4.9 yaş gerileyerek 47.2 oldu. En genç isim Alanyaspor'un çalıştırıcısı Francesco Farioli (32), en tecrübelisi ise Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman (61) olarak dikkat çekti. Ligde Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor sezona başladıkları teknik direktörlerle devam ediyor.

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