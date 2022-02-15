Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisi!

AVCI'NIN KARİYERİNDEKİ EN UZUN SERİ

DUREX MARATON İLE DAHA UZUN PERFORMANS

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi olan yeşil beyazlılarla puan farkını 1 maç fazlasıyla 12'ye çıkardı.Bu sezon ligde sadece 1 kez yenilen ve yenilmezlik serisi 9 maça çıkan Trabzonspor, ayrıca Abdullah Avcı döneminde iç sahada da mağlubiyeti unuttu. Geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada mağlup olan Trabzonspor, sonrasında oynadığı 19 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.Trabzonspor, bir sonraki iç saha maçı olan Kayserispor karşılaşmasına evinde 356 günlük yenilmezlik serisiyle çıkmış olacak ve Süper Lig'de aktif en uzun seriyi yakalamış olacak.Trabzonspor, Kayserispor'a da yenilmezse iç sahadaki namağlup serisi 1 seneyi aşacak.Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor'a karşı tarihi bir seri yakaladı.Yeşil beyazlılara karşı Ekim 2007'de çıktığı ilk maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 3-2 yenilen Abdullah Avcı, sonrasında çıktığı 20 maçta mağlubiyet yüzü gördü. Deneyimli teknik adam, bu maçlarda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti. Avcı'nın bu serisi kariyerindeki en uzun seri olarak da dikkat çekti.Kendi performans serinizi uzatmak için siz de Durex Maraton'u kullanabilirsiniz. 10 çiftten 8'i daha uzun performans için Durex Maraton'u öneriyor. İçerdiği özel geciktirici krem sayesinde daha uzun performans sağlayan