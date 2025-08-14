Süper Lig'in 3. ve 4. haftası açıklandı!

Yeni sezonu başlayan Süper Lig son sürat devam ediyor.
TFF tarafından yapılan açıklamada, ligin 3. ve 4. haftasının fikstürü açıklandı.
Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in maçları ertelenirken, Fenerbahçe'nin isteği doğrultusunda erteleme kararı alınmadı.
Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftaların maç programı açıklandı. pic.twitter.com/6bd6IOnilG
