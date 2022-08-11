Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta heyecanı geride kalırken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe bu haftaki köşesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na Bundesliga'daki sistemi tavsiye etti. Meşe, bu modelin fayda sağlayacağı görüşünü savundu. İşte yazıdan dikkati çeken bölüm...



'ALMANYA FUTBOLDA BİR EKOL VE ÖRNEKTİR'



"Birçok ülke futbolda özellikle Almanya'yı örnek alıyor, oradaki yenilikçi çalışmaları ülkelerine monte etmek adına kılı kırk yarıyorlar. İşin özeti Almanya futbolda bir ekoldür, örnektir... Almanya'da ligden düşen ve yukarı çıkan takımlarla ilgili bir uygulama var. Amaç, ligin kalitesini korumak. Hedef buysa ki öyle bize de oradaki uygulamayla ilgili bir iki kelam etmek düşer. Biz düşüncemizi ortaya koyarız, uygulaması tabi ki TFF'nin işidir, yapar veya yapmaz biz ona karışamayız!



Almanya'da son derece başarılı bir şekilde yıllardır uygulanan play-out sistemi birçok detayı da içinde barındırıyor. Bunu açacak olursak, Bundesliga'yı 16. sırada bitiren takım ile Bundesliga 2'yi yani bir alt ligi 3. sırada noktalayan ekip baraj maçlarına çıkıyor. Bu baraj maçlarının galibi bir sonraki sezon Bundesliga'da mücadele etme hakkı kazanıyor, kaybeden yoluna Bundesliga 2'den devam ediyor.



'BİZ DE UYGULASAK FENA MI OLUR?'



Almanya Futbol Federasyonu ve Bundesliga yönetimi bu uygulamayı ligin kalitesini korumak için yapıyor. Ligi 16. sırada bitiren takıma bir şans daha vererek, daha adaletli bir yöntem sağlanması amaçlanıyor. Çünkü 16. sırayı alan takımın Bundesliga kalitesinde olduğu düşünülüyor. Son olarak 2021-22 sezonunda da Bundesliga 16.'sı Hertha Berlin bu uygulama sayesinde ligde kalmayı başardı. Hertha Berlin, play-out'ta Bundesliga 2'de 3. olan Hamburg'la karşılaştı ve rakibini devirip en üst ligde kalmayı başardı. Tabi ki Bundesliga 2'de şampiyon ve 2. ekibin direkt yukarı çıktığını da anımsatalım. Valla çok akılcı bir uygulama. Biz yıllardır eleştirilerimizde 'asansör', ya da 'misafir' kelimelerini kullanırız sıkça. Zaten Süper Lig'e zar zor çıkıyorlar, bir bakmışsınız ki yeniden eski konumlarına dönüyorlar! Kişisel olarak Alman futbolunu beğenirim, fırsat buldukça da izlerim, acaba diyorum onların bu play-out sistemini biz de uygulasak, fena mı olur?"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ