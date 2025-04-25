Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Maçı 5-1 kaybeden Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde 31. maç sonunda 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.
Ligde 31. maç sonunda 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.