Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor

Süper Lig'de Adana Demirspor'un ardından küme düşen ikinci takım netleşti.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor
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25 Nisan 2025 21:58
Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Maçı 5-1 kaybeden Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.

Ligde 31. maç sonunda 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.

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