Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 3 3 0 0 5 1 4 9 2.TÜMOSAN KONYASPOR 4 2 2 0 5 2 3 8 3.GALATASARAY 3 2 1 0 5 0 5 7 4.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 4 1 3 7 5.ÇAYKUR RİZESPOR 4 2 1 1 5 4 1 7 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 1 3 0 8 4 4 6 7.TRABZONSPOR 4 2 0 2 8 6 2 6 8.CORENDON ALANYASPOR 4 1 3 0 3 1 2 6 9.MONDİHOME KAYSERİSPOR 4 1 3 0 4 3 1 6 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 3 1 2 0 6 5 1 5 11.EMS YAPI SİVASSPOR 4 1 2 1 5 5 0 5 12.KASIMPAŞA 4 1 2 1 5 8 -3 5 13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 1 1 2 3 3 0 4 14.BITEXEN ANTALYASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3 15.PENDİKSPOR 4 0 3 1 4 8 -4 3 16.İSTANBULSPOR 2 0 2 0 2 2 0 2 17.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 2 2 4 6 -2 2 18.YILPORT SAMSUNSPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1 19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 3 0 0 3 0 5 -5 0 20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 0 0 4 2 10 -8 0





Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 maç oynandı.Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla 3'te 3 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 9'a çıkardı ve lider başladığı haftada zirvedeki yerini korudu.Beşiktaş ise konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı.Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. 3-3 beraberlikle biten maçın ardından Hatay ekibi puanını 6'ya, Adana ekibi de 5'e çıkardı.Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'un sahasında İstanbulspor ile yaptığı karşılaşma ise şiddetli yağışın saha şartlarını zorlaştırması nedeniyle skor 0-0 devam ederken hakem kararıyla ertelendi.Süper Lig'in 4. haftasında üç karşılaşma berabere tamamlandı. İki maçı ev sahibi takımlar kazanırken, dört mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-5Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0Pendikspor-Corendon Alanyaspor: 1-1RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-1Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: 2-0Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-1