Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 26. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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28 Şubat 2025 11:02
Son güncelleme 28 Şubat 2025 11:29
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu





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