Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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29 Mart 2024 13:19
Son güncelleme 29 Mart 2024 13:49
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük

HALİL UMUT MELER'E GÖREV YOK

Ligin 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.

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