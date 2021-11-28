Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesindekonuk etti.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdanve 62. dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra mağlubiyet alan Karagümrük ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son yapılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Andres Trondsen, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Anastasios Bakasetas, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan yer aldı.Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 13. haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Arda Akbulut ile orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine cezası sona eren kaptan Uğurcan ile sakatlığını atlatan Hamsik'i oynattı.Sakatlıkları geçen Bakasetas ile Koita, müsabakanın 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.İstanbul'a 23 kişilik kadro ile gelen Trabzonspor'da Yunus Mallı ve Muhammet Taha Tepe kadroya yazılmadı.Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 3 haftadır forma giyemeyen Yunan futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek kulübesinde bekledi.Son olarak ligin 5. haftasındaki Kasımpaşa maçında kadroya giren Koita da 8 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.Kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor müsabakasına Emiliano Viviano, Jurge Balkovec, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Adnan Uğur, Isaac Karamoh, Emre Mor ve Aleksandar Pesic ilk 11'i ile başladı.İstanbul temsilcisinin yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Berke Demircan, Yannis Salibur ile Rayyan Baniya oturdu.Farioli, ligin 13. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ervin Zukanovic, Vegar Hedenstad ve Lucas Biglia'dan cezaları nedeniyle yararlanamadı. Genç İtalyan teknik adam, Erhun Öztümer'i ise yedeğe çekti.Farioli, bu oyuncuların yerine Balkovec, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz ve Adnan Uğur'u görevlendirdi.Mücadelenin 14. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.Djaniny'nin kullandığı penaltıyı kaleci Viviano kurtardı ve savunma topu uzaklaştırdı. Ancak VAR, hakem Cüneyt Çakır'ı bir kez daha uyardı ve kaleci Viviano'nun atıştan önce kale çizgisinin önüne çıktığını tespit ederek penaltının tekrarlanmasını istedi.17. dakikada tekrar topun başına geçen Djaniny bu kez topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.İlk yarının son dakikasındaki Trabzonspor atağında Djaniny sağ kanattan ceza sahasına girdi, müsait pozisyondaki Nwakaeme'yi topla buluşturdu. Nwakaeme, sol çaprazda altı pasın içerisinde boş kaleye auta attı.62. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme sol kanattan topu taşıdı, ceza yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür'ü gördü. 22 yaşındaki futbolcu, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına 2-0'lık üstünlüğü getiren golü attı.Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kariyerinde bir ilke imza attı. Milli futbolcu, Süper Lig'de ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Ömür daha önce Beşiktaş ve Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı.31. dakikada Balkovec'in hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ters kanattan az farkla auta gitti.45+2. dakikada bordo-mavili ekipte Nwakaeme, çizgi üzerinde boş kaleye topu gönderemedi. Hamsik'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu, şut çekmek yerine pasını arka direkteki Nwakaeme'ye gönderdi. Nijeryalı oyuncu, kaleci Viviano'yu geçen topa direk dibinde vurdu ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.