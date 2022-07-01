Süper Lig'de fikstür çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun fikstürü ile ilgili bir açıklama yaptı.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in yeni sezon fikstür çekiminin 4 Temmuz Pazartesi saat 19.00'da yapılacağı belirtildi.



İşte TFF'nin açıklaması:



"2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.



Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."





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