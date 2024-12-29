Süper Lig'de Abdülkadir Ömür yarışı!

Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemiyle birlikte gündemdeki isimlerden biri de Abdülkadir Ömür...



SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE



Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'dan Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi. Championship'te 19 maça çıkan fakat ne gol ne de asist katkısı yapamayan 25 yaşındaki yıldız ismin Türkiye'ye dönmesi muhtemel.



Abdülkadir ile Süper Lig'den Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe yakından ilgileniyor. İstanbul faktörü nedeniyle özellikle Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgisine Abdülkadir'in sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un eski yıldızının rotası Ocak ayında netlik kazanacak.



HEDEFİ MİLLİ TAKIM



Türkiye'de sadece altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasını giyen Abdülkadir Ömür, çıktığı 211 maçta 25 gol atarken, 36 asist yapmıştı. Abdülkadir'in hedefi, istikrarlı oynayabileceği bir takıma gitmek ve yeniden A Milli Takım kadrosuna girmek.



