Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı
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18 Ağustos 2023 11:59
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İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.





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