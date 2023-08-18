Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu.
İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.
İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.