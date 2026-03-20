20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Süper Lig'de 28. hafta programı: İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı. Ligin 28. haftasında oynanacak iki dev maçın tarihi belli oldu...

calendar 20 Mart 2026 16:41 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Ligin 28. haftasının programı şu şekilde:

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

5 Nisan Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir (Turka Araç Muayene Kocaeli)





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
