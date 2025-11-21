20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-0
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
2-3
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
3-1
21 Kasım
Ceara-Internacional
1-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Süper Kupa'da şehirler belli oluyor!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

calendar 21 Kasım 2025 08:11
21 Kasım 2025 08:11
Süper Kupa'da şehirler belli oluyor!
Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oluyor.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

EŞLEŞMELER


Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.

Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
