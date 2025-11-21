Süper Kupa'da şehirler belli oluyor!

Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oluyor.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.
EŞLEŞMELER
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.
Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.
