Süper hedef Edin Dzeko

Süper Lig için ideal 11'ini oluşturan Kartal, Avrupa macerası için de takımını şekillendirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu 3 günde bir maç oynayacaklarını hesap ederek oluşturdu. Edin Dzeko'yu ana hedef olan Süper Lig'de değerlendirmek isteyen Kartal, yıldız forveti Konferans Ligi'nde fazla yormayacak.
Deneyimli çalıştırıcı, Livakovic transferine rağmen, form grafiği yüksek olan İrfan Can Eğribayat'a da kulübeye hapsetmemek adına zaman zaman görev vermeyi düşünüyor.
GRUPTAKİ RAKİPLERİN ZAYIFLIĞI AVANTAJ
Özellikle çok efor sarf eden Ferdi Kadıoğlu ve 34 yaşındaki Dusan Tadic'i güçten düşmemeleri için bazı maçlarda dinlendirmeyi planlayan tecrübeli hoca; Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Kent, Batshuayi, King ve Cengiz gibi isimleri özellikle Avrupa'da kullanmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi gruplarında fazla zorlu olmayan Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşmesi İsmail Kartal'ın planını uygulamasında elini güçlendiriyor.
BİR GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ
ÖNCELİK TÜRKİYE
Geçen sezona başlarken hedef Süper Lig şampiyonluğu olarak konuldu. Şimdi de değişen bir şey yok. İsmail Kartal ligi ve dinamiklerini en iyi bilenlerden. Bu yüzden eğer bir rotasyon yapacaksa bu hakkını konferans liginde kullanır. En güvendiği, zinde olan kadroyu Süper Lig için saklayacaktır. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. Ali Koç yönetimi çok ciddi transfer yaptı ve bunlardaki ilk hedef yine şampiyonluk. Geniş kadronun avantajını sonuna kadar değerlendireceklerdir. İsmail hoca geçen sezondan farklı olarak Türk oyuncuları devreye soktu. Mesela Mert Müldür'ü daha çok lig için ayırdı. Aynı şekilde Mert Hakan, İrfan Can, Emre Mor, Cengiz, Serdar Aziz ve Umut Nayir'le birlikte kontenjana takıldıkları anda bu isimler devreye girecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu 3 günde bir maç oynayacaklarını hesap ederek oluşturdu. Edin Dzeko'yu ana hedef olan Süper Lig'de değerlendirmek isteyen Kartal, yıldız forveti Konferans Ligi'nde fazla yormayacak.
Deneyimli çalıştırıcı, Livakovic transferine rağmen, form grafiği yüksek olan İrfan Can Eğribayat'a da kulübeye hapsetmemek adına zaman zaman görev vermeyi düşünüyor.
GRUPTAKİ RAKİPLERİN ZAYIFLIĞI AVANTAJ
Özellikle çok efor sarf eden Ferdi Kadıoğlu ve 34 yaşındaki Dusan Tadic'i güçten düşmemeleri için bazı maçlarda dinlendirmeyi planlayan tecrübeli hoca; Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Kent, Batshuayi, King ve Cengiz gibi isimleri özellikle Avrupa'da kullanmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi gruplarında fazla zorlu olmayan Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşmesi İsmail Kartal'ın planını uygulamasında elini güçlendiriyor.
BİR GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ
ÖNCELİK TÜRKİYE
Geçen sezona başlarken hedef Süper Lig şampiyonluğu olarak konuldu. Şimdi de değişen bir şey yok. İsmail Kartal ligi ve dinamiklerini en iyi bilenlerden. Bu yüzden eğer bir rotasyon yapacaksa bu hakkını konferans liginde kullanır. En güvendiği, zinde olan kadroyu Süper Lig için saklayacaktır. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. Ali Koç yönetimi çok ciddi transfer yaptı ve bunlardaki ilk hedef yine şampiyonluk. Geniş kadronun avantajını sonuna kadar değerlendireceklerdir. İsmail hoca geçen sezondan farklı olarak Türk oyuncuları devreye soktu. Mesela Mert Müldür'ü daha çok lig için ayırdı. Aynı şekilde Mert Hakan, İrfan Can, Emre Mor, Cengiz, Serdar Aziz ve Umut Nayir'le birlikte kontenjana takıldıkları anda bu isimler devreye girecek.