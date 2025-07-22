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Suns'ın Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katması zor görünüyor

Phoenix Suns, Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'ya ilgi gösterse de, sınırlı takas varlıkları nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi beklenmiyor.

calendar 22 Temmuz 2025 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Suns'ın Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katması zor görünüyor
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Phoenix Suns, Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'ya ilgi gösterse de, sınırlı takas varlıkları nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi beklenmiyor.

Arizona Republic'ten Duane Rankin'in haberine göre, lig kaynakları Suns'ın 22 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini doğruladı. Ancak takımın draft haklarının ve takas edilebilir sözleşmelerinin yetersiz olması, Warriors'ın kabul edeceği düzeyde rekabetçi bir "sign-and-trade" (imzala ve takas et) teklifini zorlaştırıyor.

Sınırlı serbest oyuncu statüsündeki Kuminga, Golden State'in yaz planlamasında kilit bir isim olarak öne çıkıyor. Warriors, yaz başında Kuminga'ya 7.9 milyon dolarlık "qualifying offer" (teklif hakkı) sundu. Bu hamle, oyuncunun başka bir takımla anlaşması durumunda Warriors'a bu teklifi eşleştirme hakkı tanıyor.


Warriors muhabiri Marc Grandi, Willard and Dibs programında yaptığı açıklamada, Golden State'in Kuminga dosyası netleşene kadar büyük hamlelerden bilinçli olarak uzak durduğunu söyledi. "Kuminga meselesinde tüm kontrolü ellerinde tutmak istiyorlar," diyen Grandi, "Bu durum netleşene kadar, minimum veteran kontratı dışında hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklar," ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığı sezonda 15.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaşan Kuminga'nın piyasa değeri artmış durumda. Ancak sınırlı serbest oyuncu pazarındaki durağanlık ve takımların maaş sınırındaki boşluk eksikliği, transfer sürecini yavaşlatıyor.

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