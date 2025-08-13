13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Süleyman Hurma: "Fenerbahçe'den transfer olabilir"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin oyuncuları, anlaşmamız veya görüşmemiz yok. Bugün yok ama yarın olmaz diyemem." diye konuştu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, kulübün sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Süleyman Hurma, transfer çalışmalarının dünyada ve Türkiye'de zor gittiğini dile getirerek "Sponsorlarımızdan alacağımız destek ile Karagümrük'ü 100. yılında arzu edilen noktaya getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir kadromuz var. Geçen sezondan çok iyi oyuncularımız var. Aramıza katılmış iyi oyuncular var. Aramıza katılacak önemli oyuncularla da görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.


FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR

Sponsor gelirlerini daha güçlü bir ekip kurmak için kullanacaklarını aktaran Hurma, "Transfer haberi çok fazla çıkıyor. İsmi geçen isimler çok değerli oyuncular. Onlar (Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun) Fenerbahçe'nin oyuncuları, anlaşmamız veya görüşmemiz yok. Bugün yok ama yarın olmaz diyemem. Biz kulübümüzü üst seviye oyuncularla takviye edeceğiz." dedi.

Teknik direktör Marcel Licka da "Önemli olan bu anlaşmayı, iyi oyun ve sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Toplantıya katılan oyuncular Berkay Özcan, Atakan Çankaya ve Doh ise anlaşmanın taraf için iyi olmasını diledi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
