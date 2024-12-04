Süheyl Batum: "Galatasaray UEFA'ya gitmeli"

Galatasaray'ın eski başkan adayı Süheyl Batum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süheyl Batum: 'Galatasaray UEFA'ya gitmeli'
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04 Aralık 2024 12:16
Galatasaray'da son seçimde başkan Dursun Özbek'e rakip olan Süheyl Batum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Batum, paylaşımında, "Artık Galatasaray Yönetimi gerçek bir mücadeleye girmek zorundadır. Gerekirse UEFA ya kadar gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Süheyl Batum'un paylaşımı şu şekilde:

"Açıkça görülen şu; TFF- MHK ve medyanın ezici çoğunluğu "sponsor ve yapıya" bağlı. Artık Galatasaray Yönetimi gerçek bir mücadeleye girmek zorundadır. Gerekirse UEFA ya kadar gitmelidir. Ta ki bu "rezillikten" kurtulana kadar. Şike olayında UEFA'ya gidilince ne olduğunu herkes görmedi mi?"

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