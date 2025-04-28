Strasbourg, Rosenior'un sözleşmesini uzattı

Strasbourg, teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Strasbourg, Rosenior'un sözleşmesini uzattı
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28 Nisan 2025 18:50
Strasbourg, geçen yaz takımın başına getirdiği teknik direktör Liam Rosenior ile yola devam ediyor.

Fransız temsilcisi, 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Rosenior yönetimindeki Strasbourg, ligde 31 maçta topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.

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