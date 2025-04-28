Strasbourg, Rosenior'un sözleşmesini uzattı

Strasbourg, geçen yaz takımın başına getirdiği teknik direktör Liam Rosenior ile yola devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fransız temsilcisi, 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Rosenior yönetimindeki Strasbourg, ligde 31 maçta topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.
Fransız temsilcisi, 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Rosenior yönetimindeki Strasbourg, ligde 31 maçta topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.