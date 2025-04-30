Eski NBA yıldızı ve koç Steve Nash, Amazon Prime'ın 2025-26 sezonuyla başlayacak NBA yayın ekibine katıldı.



Nash, hem stüdyo programlarında hem de maç yorumlarında görev alacak.



Nash, daha önce LeBron James'in "Mind the Game" podcastinde de yer almıştı. Amazon ekibinde ayrıca Dirk Nowitzki, Blake Griffin ve Taylor Rooks bulunuyor.



Phoenix Suns ile adı anılsa da, Nash'in koçluğa dönme gibi bir planı olmadığı belirtildi.



