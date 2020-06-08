Sterling'den ırkçılık karşıtı protestolara destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen, ülke genelinde düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.İngiliz yayın kurumu BBC'nin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, "" dedi.Koronavirüs gibi ırkçılığı da durdurmak istediklerini belirten Sterling, "" ifadelerini kullandı.Yüzyıllardır süren ırkçılık sorunu nedeniyle insanların yorulduğunu ve değişime hazır olduğunu belirten İngiliz oyuncu, artık konuşmaktan daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti.Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin uyarılarına karşın dün başkent Londra başta olmak üzere Bristol, Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow ve Edinburgh kentlerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.