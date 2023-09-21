Stefan Kuntz sonrası Milli Takım'da istifa!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı, Alman teknik adamın yardımcısı da istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Stefan Kuntz sonrası Milli Takım'da istifa!
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21 Eylül 2023 13:26
Son güncelleme 21 Eylül 2023 15:38
A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Kenan Koçak görevinden ayrıldı!

AYRILIK SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın görevine devam etmesini istedi ve sözleşme fesih yapmadı.

TFF yöneticileri, Kuntz'un ayrılığının ardından Kenan Koçak ile görüşerek, göreve gelecek olan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak devam etmesini istediler.

YARDIMCILIK GÖREVİNİ KABUL ETMEDİ

Kenan Koçak, TFF'nin yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi. Vincenzo Montella'nın ekibinde olmayacağını söyleyen Kenan Koçak, A Milli Takım ile olan sözleşmesini feshetti.

Öte yandan Kenan Koçak, A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından resmen açıkladı.



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