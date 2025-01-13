Stanimir Stoilov: 'Miami'den Messi gelmeyecek'

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.



Özellikle maçın ilk yarısında daha dinamik olduklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:



"Bu galibiyeti kesinlikle hak ettik. Özellikle ilk yarıda çok daha agresif ve daha dinamiktik. Maçtan önce Kasımpaşa'yı değerlendirdiğimizde, onlar daha önce deplasmanda kaybetmemişti. Biz de onlara saygı duyduk. İyi bir takım ama biz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftık. Kazanmayı hak ettik. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. O yüzden sürekli ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Sürekli bugünkü gibi iyi bir oyun seviyesi göstermeliyiz. Bu galibiyet umarım oyuncularımızı sanki her şeyin sonuymuş gibi bir düşünceye sokmaz. Kesinlikle böyle bir rehavete kapılmayız. Şu anda sakin olmalı ve aynı disiplinli şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Taraftarlarımızı mutlu etmeye devam etmeliyiz. "



Stoilov, sezon başında hedefi biraz yüksek koyduğunu vurgulayarak, Göztepe ailesine ve genç oyunculara güvendiği belirtti.



Bazı şanssız sakatlıklar yaşadıklarını bildiren Stoilov, "Bunların yerini doldurmamız gerekiyor. Bugün itibariyle transfer sezonu açıldı. Biz de yakın zamanda minimum bir santraforu getirmek istiyoruz. Ama tabii ki Miami'den Messi gelmeyecek. Genç, Göztepe'ye katkı sağlayacak, gelişmeye açık bir oyuncu gelecek. Bu da taraftarlarımızı ve bu aileyi mutlu kılacak ve sürekli bizimle beraber savaşacak bir oyuncu gelecek. Benim de zaten işim bu tarz gelişime açık oyuncularla çalışmak ve gelişimi sağlamak." diye konuştu.







