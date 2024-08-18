St. Gallen, rahat turladı

İsviçre Kupası 1. Tur maçında St. Gallen, deplasmanda Malcantone'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

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St. Gallen, rahat turladı
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18 Ağustos 2024 19:52
İsviçre Kupası 1. Tur maçında St. Gallen, Malcantone deplasmanına konuk oldu. St. Gallen, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada St. Gallen'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mihailo Stevanovic, 35. dakikada Lukas Gortler, 37. dakikada Jovan Milosevic ve 90+1. dakikada penaltıdan Geubbels attı.

Bu sonucun ardından St. Gallen, İsviçre Kupası'nda tur atladı.

St. Gallen, 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'u ağırlayacak.

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