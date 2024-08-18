St. Gallen, rahat turladı

İsviçre Kupası 1. Tur maçında St. Gallen, Malcantone deplasmanına konuk oldu. St. Gallen, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada St. Gallen'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mihailo Stevanovic, 35. dakikada Lukas Gortler, 37. dakikada Jovan Milosevic ve 90+1. dakikada penaltıdan Geubbels attı.
Bu sonucun ardından St. Gallen, İsviçre Kupası'nda tur atladı.
St. Gallen, 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada St. Gallen'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mihailo Stevanovic, 35. dakikada Lukas Gortler, 37. dakikada Jovan Milosevic ve 90+1. dakikada penaltıdan Geubbels attı.
Bu sonucun ardından St. Gallen, İsviçre Kupası'nda tur atladı.
St. Gallen, 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'u ağırlayacak.
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