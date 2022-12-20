Sporx'in özel günü, 1.000.000 haber!

Sporx olarak bugün yeni bir heyecanı sizlerle birlikte yaşıyoruz...



Yayın hayatımıza Superspor olarak başladık, sonrasında Sporx adıyla yola devam ettik. İlk günden bu yana, en iyi içeriği, en son ve doğru haberi sizlere en hızlı şekilde ulaştırmak için tüm gücümüzle devam ettik ve edeceğiz...



Sizlerle birlikte çıktığımız bu uzun ve güzel yolda, 1.000.000 habere ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Sporx ailesi olarak, sizleri de bu ailenin bir parçası olarak gördüğümüz için sevincimizi paylaşmak istedik.



Türkiye'nin en büyük dijital spor içerik platformu Sporx olarak nice milyon haberlerin müjdelerini sizlere vereceğimiz günleri şimdiden heyecanla bekliyoruz... İyi ki varsınız...





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