Spor Toto zorlansada kazanmayı başardı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sercan Yüksel Bıdak, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Mejias, Melih Sıratça (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Halil İbrahim Kurt, Görkem Yazgan, Armin Afshin Far, Berkay Yavuz)
Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 16-25, 15-13
Süre: 135 dakika (33, 28, 28, 28, 18)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sercan Yüksel Bıdak, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Mejias, Melih Sıratça (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Halil İbrahim Kurt, Görkem Yazgan, Armin Afshin Far, Berkay Yavuz)
Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 16-25, 15-13
Süre: 135 dakika (33, 28, 28, 28, 18)
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