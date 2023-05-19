Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cumartesi:
19.00 Altay-Tuzlaspor: Neslihan Muratdağı
21 Mayıs Pazar:
16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Burak Şeker
16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu: Zorbay Küçük
16.00 Manisa FK-Pendikspor: Ali Şansalan
16.00 Bodrumspor-Göztepe: Murat Erdoğan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cumartesi:
19.00 Altay-Tuzlaspor: Neslihan Muratdağı
21 Mayıs Pazar:
16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Burak Şeker
16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu: Zorbay Küçük
16.00 Manisa FK-Pendikspor: Ali Şansalan
16.00 Bodrumspor-Göztepe: Murat Erdoğan