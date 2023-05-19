Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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19 Mayıs 2023 17:08
Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Mayıs Cumartesi:

19.00 Altay-Tuzlaspor: Neslihan Muratdağı

21 Mayıs Pazar:

16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Burak Şeker

16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu: Zorbay Küçük

16.00 Manisa FK-Pendikspor: Ali Şansalan

16.00 Bodrumspor-Göztepe: Murat Erdoğan

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