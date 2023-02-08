Spor tesisleri, yardım malzemesi toplama merkezi oldu

Spor kulüpleri ile federasyonları, futbol statları, spor salonları ve tesislerini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım toplama merkezi olarak kullanıyor.



Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüpler, statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürdü.



Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan kulüpler, vatandaşlardan gıda, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, hijyen setleri, kışlık kıyafet, uyku tulumu, bot, powerbank, jeneratör, yağmurluk ve yatak gibi acil ihtiyaç maddelerini statlara getirmesini istedi.



AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında spor kulüplerinin çağrısına kulan veren vatandaşlar, acil ihtiyaç listesindeki maddeleri İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statları ile tesislerine götürdü.



Kulüpler yaptıkları açıklamada, birlik olarak yardımların hızlı ve kolay toplanabilmesi için birbirlerinin stat ve tesislerini de adres olarak gösterdi.



Galatasaray, 18. tırı yola çıkardı



Yardım kampanyasını ilk başlatan kulüplerden olan Galatasaray, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Nef Stadı, Anadolu Yakası'nda ise Taçspor Tesisleri'nde yardım topladı.



Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, personel ve sporcuların da yardım kampanyasında aktif rol aldığı sarı-kırmızılı kulüp, bu sabaha kadar 18 tırı deprem bölgesine gönderdi.



Galatasaray'da Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtılmasına destek verdi.



Fenerbahçe, 9 tır dolusu yardım topladı



"Yaraları hep birlikte saracağız." sloganıyla hareket eden Fenerbahçe Kulübü, deprem bölgesine 9. yardım tırını gönderdi.



Ülker Stadı'nı yardım toplama merkezi haline getiren Fenerbahçe, sporcularının da çalışmalara katılmasıyla toplanan acil yardım malzemelerini deprem bölgesine yolladı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün öğle saatlerine kadar 9 tır dolusu malzeme yola çıkardı.



Beşiktaş'ın merkezi Vodafone Park oldu



Beşiktaş Kulübü, stadı Vodafone Park'ı yardım toplama merkezi haline getirdi.



Kulübün çağrıları üzerine çok sayıda vatandaş, hayati öneme sahip ihtiyaç malzemelerini stattaki Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdi.



Gönüllülerin katkısıyla dün akşam saatlerine kadar statta tasnifleme ve paketlene işlemleri tamamlanan 2 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.



Ayrıca Vodafone Park'ta bir araya gelen 120 siyah-beyazlı taraftar, arama ve kurtarma çalışmasına katılmak için Hatay'a gitti.



Tesisler, depremzedelere açıldı



Spor kulüpleri, valilikler ve AFAD'ın koordinasyonunda tesislerini depremzedelerin kullanımına açtı.



Trabzonspor Kulübü, Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'ni depremde aileleri zarar gören, barınma ihtiyacı olan 8-17 yaş arasındaki çocuklara tahsis ettiğini duyurdu.



Antalyaspor Kulübü, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Hasan Subaşı Tesisleri, Antalya Spor Salonu'nun depremzedelere açıldığını bildirdi.



Konyaspor Kulübü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki locaları depremden etkilenen vatandaşların kullanması için düzenledi. Locaları yatak ve temel ihtiyaç maddeleriyle düzenleyen kulüp, ayrıca deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi.



Giresunspor Kulübü, gönüllülerin katılımıyla Çotanak Spor Kompleksi'nde toplanan yardım malzemelerini paketleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.



Mağazalardaki kışlık kıyafetler gönderildi



Bazı spor kulüpleri, resmi ürünlerinin satıldığı mağazalardaki kışlık ürünlerin tamamını deprem bölgesine bağışladı.



Trabzonspor, İstanbul Başakşehir ve MKE Ankaragücü kulüpleri, mağazalarındaki bütün atkı, bere, sweatshirt, mont gibi ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkardı.



Kayserispor Kulübü ise deprem felaketinden etkilenen vatandaşların faydalanması için 2 bin adet kışlık polar, atkı, bere, 1 tır battaniye ve 1 tır elektrikli sobayı deprem bölgelerine yolladı.



Spor salonlarında da yardım toplanıyor



Birçok spor federasyonu, bünyesinde bulunan spor salonlarını yardım toplamak için kullanıyor.



Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yardım malzemesi toplamaya başladı.



Türkiye Voleybol Federasyonu ise Afet Bölgesi Yardım Kampanyası'na destek vermek isteyen vatandaşların yardım malzemelerini İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu girişindeki görevlilere teslim edebileceğini duyurdu.



Birçok federasyon, hem merkezlerinde hem de bünyesindeki tesislerde yardım toplama ve barınma hizmeti sunmak için harekete geçti.



Türkiye Jokey Kulübü; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromları, depremzedelerin konaklama ile diğer ihtiyaçları için açtı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 152 tesiste barınma sağlıyor



Depremin ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 152 tesisini depremzedeler için açtı.



Afetin ardından Osmaniye'ye giden Bakan Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşın konakladığını bildirdi.





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