Spor dünyasından Bolu'daki yangın için başsağlığı mesajı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.



Sporx olarak çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



SPOR DÜNYASINDAN PAYLAŞIMLAR



Spor dünyası da yaşanan bu facia için peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.



TFF: "Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



FENERBAHÇE



"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."



BEŞİKTAŞ



"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



GALATASARAY



"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."



