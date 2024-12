Spartaklı taraftardan Kadıköy itirafı; 'Mad Max gibiydi'

Spartak Moskova'nın ünlü taraftarlarından Sergei Kucher, Spartak'ın en zorlu deplasman maçı olan Fenerbahçe deplasmanı hakkında konuştu.İşte Kucher'in sözleri;"Hayatım boyunca hatırlayacağım yolculuk İstanbul'dur. Fenerbahçe ve Spartak arasındaki maç, (2012'de) Şampiyonlar Ligi rövanş maçı. O zamanlar bir moda vardı; taraftarlar misafir takım taraftarlarını yakalar, pankartı alır ve tribünde yakarlardı. Türklerde de böyle oldu ama nedense birileri Türkiye'de Tanrı'dan sonra ilk gelen Atatürk'ün olduğu pankartı yaktı.Dönüş maçından önce forumlarında şöyle yazdılar: 'Ruslara cehennemi yaşatacağız.'Özellikle Spartak taraftarlarının stadyuma güvenli bir şekilde ulaşması için otobüslerden oluşan bir kol organize edildi. Bir pusu kurdular: bir otobüs geri döndü ve havaalanına gitti (insanlar maça gidemedi), biri geçmeyi başardı ve üçüncüsü sıkıştı. Özellikle de aktif taraftarlarla. Arkadaşların dediği gibi, orası gerçekten cehennem gibiydi.Ellerinde şişeler ve palalar olan bir grup Türk otobüse saldırmış, molotof kokteylleri ve işaret fişekleri atmış. Şoför kaçtı, ne yapacağı belli değildi. Ancak Türkler içeri nasıl gireceklerini anlayamadılar. Adamlarımız onları kapıda karşıladı. Sonunda adamlardan biri direksiyona atladı ve stadyuma doğru sürdü.O anda arkadaşlarımla birlikte şehir merkezindeydik ve maçtan önce bir şeyler atıştırıyorduk. Birden arkamızda yaklaşık 15 kişi belirdi. Dışarı çıkmak için acelemiz yok, sayımız çok daha az, sonra yola doğru koşuyoruz, bir araba yakalıyoruz. Taksi şoförü bir Beşiktaş taraftarı çıktı: "Atlayın, sizi bırakayım. Fenerbahçe'den nefret ediyorum."Bizi oraya götürdü ama deplasman bölümüne bırakmadı. Stadyumun etrafından dolaşmak zorunda kaldık ve oradaki her şey sarı ve lacivertti. UEFA görevlileri bize yolu gösterdi, yürüdük. Akıl hastanesinde gibiydik: bozuk para atıyorlardı, biri bağırıyordu, neredeyse havlıyordu. İçinde adamların olduğu bir otobüs geldi, 'Mad Max'ten fırlamış gibiydi ve dumanın arkasından 'The Nineties'in patlamasını duyabiliyordunuz. Tüm bunlar aktif Fenerbahçeli taraftarlar tarafından görüldü. Yerel çevik kuvvet polisi olaya müdahil oldu ama Türkler çoktan üzerimize koşmaya başlamıştı. Yerel bir görevli bizi kurtardı, bizi tribünlerin altındaki bir kafese soktu ve kapıları kapattı.Türkler parmaklıkların üzerine atladı: 'Rus - ölüm' diye bağırıyorlardı. Biz orada gülümseyerek duruyoruz. Maçtan sonra yine pusu kurdular, iki saat boyunca stadyumdan çıkmamıza izin vermediler. Ama her şey yolundaydı, uçtuk ve Alanya'da denizde dinlenerek üç gün daha geçirdik.Eve geldiğimi hatırlıyorum: annem ağlıyordu, babam ateşte yanmayan, suda boğulmayan Rus bir adam hakkında bir şarkı söylüyordu. Türkiye'deki tüm olaylar Moskova'da ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Akrabalar ve arkadaşlar haberdardı. Sonra annem şöyle dedi: "Buraya kadar oğlum, başka bir yere gitmeyeceksin" dedi ve babam sadece sordu: "Oğlum, güzel miydi?" dedi. "Güzeldi baba. Beğendim." dedim.