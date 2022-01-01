Snyder'dan, Spurs ve Lakers iddialarına "saygısızlık" yorumu!





Utah Jazz koçu Quin Snyder, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs koçluğuyla ilgili söylentileri "saygısızlık" olarak nitelendirdi.



Bir süredir önümüzdeki sezonlarda Lakers ve Spurs'ün başına geçebileceği iddiaları dolaşan Snyder, bu dedikodular hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Doğrusu, buna benzer bir konuyu herhangi bir biçimde ele almak, bana kalırsa lafı geçen takımlara saygısızlıktır. Özellikle o takımların koçlarına da saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şu anda koçluk yaptığım adamları çok seviyorum. Ve açıkçası, şu anda odak noktam da takımımız ve bu adamlar. Benim düşüncem bu şekilde."



Snyder ayrıca sözleşme durumunu tartışmayı da reddetti:



"İlk günden beri sözleşmem hakkında tek kelime etmedim ve etmeyeceğim de. Bu konuda hiçbir zaman bir yorum getirmeyeceğim. Jazz'de işler böyle yürümez. Şahsen sözleşmem konusunda herhangi bir tartışmaya girmek istemem."



2019-20 sezonunda sözleşmesi uzatılan ancak kaç yılı kaldığı bilinmeyen Snyder'ın, kontratının son sezonunda olmadığına inanılıyor.



