13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Slovakya evinde hata yapmadı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Slovakya, konuk ettiği Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Slovakya, Lüksemburg'a konuk oldu.

Cıty Arena'daki mücadeleyi Slovaklar, 2-0'lık skorla kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri dakika 55'te Adam Obert ile dakika 72'de Ivan Schranz kaydetti.

Slovakya formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Milan Skriniar, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Slovakya, puanını 9 yaptı. Lüksemburg, 0 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Slovakya, Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Lüksemburg, Almanya'yı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
