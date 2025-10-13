Slovakya evinde hata yapmadı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Slovakya, Lüksemburg'a konuk oldu.



Cıty Arena'daki mücadeleyi Slovaklar, 2-0'lık skorla kazandı.



Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri dakika 55'te Adam Obert ile dakika 72'de Ivan Schranz kaydetti.



Slovakya formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Milan Skriniar, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Slovakya, puanını 9 yaptı. Lüksemburg, 0 puanda kaldı.



Grubun bir diğer maçında Slovakya, Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Lüksemburg, Almanya'yı ağırlayacak.