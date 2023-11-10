Sivasspor'un rakibi Fatih Karagümrük

Sivasspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'un rakibi Fatih Karagümrük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 12:15
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi Günü (yarın) deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery